"Magic Leap" تطلق نظارتها للواقع المعزز

أعلنت شركة "Magic Leap" عن بدء مبيعات نظاراتها المخصصة للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وأوضحت الشركة أن النموذج المطروح حاليا سيباع في بعض المناطق من الولايات المتحدة فقط، وبسعر 2295 دولارا، وفي حال لاقى رواجا مقبولا، فمن المنتظر أن يطرح في أوروبا وأستراليا وبعض البلدان الآسيوية.

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وصمم النموذج الحالي من هذه النظارات خصيصا للمطورين ومصممي التكنولوجيا والتقنية والبرمجيات الحاسوبية، وأتى بثلاثة أجزاء: جسم النظارة الأساسي الذي يوضع على الرأس، قطعة المعالجة الإلكترونية التي توضع على الجنب وتحوي معالج "Nvidia Tegra X2" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وجهاز لاسلكي يحمل باليد.

المصدر: فيستي