 
مباشر

"Magic Leap" تطلق نظارتها للواقع المعزز

العالم الرقمي

youtube/CNET
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmlr

أعلنت شركة "Magic Leap" عن بدء مبيعات نظاراتها المخصصة للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وأوضحت الشركة أن النموذج المطروح حاليا سيباع في بعض المناطق من الولايات المتحدة فقط، وبسعر 2295 دولارا، وفي حال لاقى رواجا مقبولا، فمن المنتظر أن يطرح في أوروبا وأستراليا وبعض البلدان الآسيوية.

إقرأ المزيد
تطوير أول بزة "متكاملة" لألعاب الواقع الافتراضي

وصمم النموذج الحالي من هذه النظارات خصيصا للمطورين ومصممي التكنولوجيا والتقنية والبرمجيات الحاسوبية، وأتى بثلاثة أجزاء: جسم النظارة الأساسي الذي يوضع على الرأس، قطعة المعالجة الإلكترونية التي توضع على الجنب وتحوي معالج "Nvidia Tegra X2" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وجهاز لاسلكي يحمل باليد.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا