تطوير أول بزة "متكاملة" لألعاب الواقع الافتراضي

استعرضت شركة "Holosuit" الناشئة بزة جديدة هي الأولى من نوعها لعشاق ألعاب الواقع الافتراضي.

وتتفرد هذه البدلة بأنها أول زي مصمم لنقل حركات الجسم كاملة إلى عالم الواقع الافتراضي، فهي مزودة بـ 36 مستشعر حركة تتوزع على مختلف أجزائها، بالإضافة لمستشعرات حركات الأصابع.

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كما توفر هذه البزة حرية كبيرة في الحركة أثناء اللعب بفضل منظومتها اللاسلكية التي تصلها بمختلف الأجهزة الذكية والحواسب.

ويتوقع المطورون في "Holosuit" أن تلقى هذه البزة رواجا كبيرا بفضل سعرها المناسب الذي يبلغ ألف دولار، وإمكانياتها الواسعة التي ستمكن من استخدامها حتى في المجالات التعليمية وتطوير التعامل مع الروبوتات.

المصدر: فيستي