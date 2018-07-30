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أبرز مواصفات "ZenFone" الجديد من آسوس

العالم الرقمي

أبرز مواصفات
youtube/ ASUS
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استعرضت آسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Max Pro" بمواصفات تجعل منه هاتف منافسا في الأسواق.

ومن أهم الخصائص التقنية لهذا الهاتف:

- نظام تشغيل Android 8.1.0.

- معالج Qualcomm Snapdragon 636 ثماني النوى.

- معالج رسوميات Adreno 509.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD/HC/XC.

- شاشة بحجم 6 بوصات وأبعاد 18:9، ودقة عرض 2160х1080 بيكسل.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K UHD.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

vesti.ru
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- بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع.

- ماسح لبصمات الأصابع.

-الأبعاد: (159х76х8.45) ملم.

- الوزن: 180 غراما.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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