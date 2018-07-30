أبرز مواصفات "ZenFone" الجديد من آسوس
استعرضت آسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Max Pro" بمواصفات تجعل منه هاتف منافسا في الأسواق.
ومن أهم الخصائص التقنية لهذا الهاتف:
- نظام تشغيل Android 8.1.0.
- معالج Qualcomm Snapdragon 636 ثماني النوى.
- معالج رسوميات Adreno 509.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD/HC/XC.
- شاشة بحجم 6 بوصات وأبعاد 18:9، ودقة عرض 2160х1080 بيكسل.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K UHD.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع.
- ماسح لبصمات الأصابع.
-الأبعاد: (159х76х8.45) ملم.
- الوزن: 180 غراما.
المصدر: فيستي