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فيسبوك تخطط لافتتاح أول مقراتها في الصين

العالم الرقمي

فيسبوك تخطط لافتتاح أول مقراتها في الصين
You-Tube: CCTV
لقاء رسمي جمع بين مارك زوكربيرغ وليو يونشان، المسؤول البارز في الحزب الشيوعي الصيني، في عام 2016.
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حصلت الشركة الأمريكية، فيسبوك، على رخصة رسمية تؤهلها لافتتاح أول مقراتها الإدارية في الصين، في محاولة لدخول أكبر الأسواق الآسيوية، وكسر الحظر المفروض على موقعها هناك.

وسجل الترخيص الجديد في مدينة غوانزو جنوبي الصين، في حين رصدت الشركة ميزانية استثمارية للمشروع تقدر بـ 39 مليون دولار، حسب وكالة رويترز.

ولكن، من السابق لأوانه القول إن الافتتاح سيحدث بالفعل، إذ ما تزال هنالك إجراءات إدارية وقانونية يتوجب القيام بها، وربما يحتاج الأمر لإجراء مباحثات مباشرة بين إدارة الشركة والحكومة الصينية.

وعلى الرغم من أن الصين هي أكبر الأسواق العالمية في مجال التواصل الاجتماعي، إلا أنها ما تزال حتى اليوم تحجب موقعي، فيسبوك ويوتيوب. في حين يعتمد الصينيون بشكل أساسي على بدائل محلية، كموقعي: "Weibo" و"Renren".

كما تأمل فيسبوك في أن يصبح مقرها الجديد، عند افتتاحه، مرتكزا للتعاون مع كل من المطورين الرقميين والمبرمجين والمخترعين الصينيين.

المصدر: واشنطن بوست + تويتر

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