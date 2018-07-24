ترجمة غوغل تكشف رسالة "نهاية العالم" وتثير جدلا!

اكتشف بعض مستخدمي الإنترنت أنه عند كتابة كلمة "كلب" بالإنجليزية (dog) عدة مرات في ترجمة غوغل، وطلب تغييرها من عدة لغات إلى الإنجليزية، فستتلقى تحذيرا مروعا.

وتمت مشاركة لقطات من الاكتشاف الغريب على موقع "ريديت"، ما جعل الكثيرين يخشون على حياتهم، مع اندفاع البعض للتحقق من الأمر بأنفسهم وطلب ترجمة كلمة "كلب" بعد كتابتها عدة مرات. ويبدو أن هذا الأمر يعمل باستخدام عدة لغات متوفرة في ترجمة غوغل، بما في ذلك Maori وHausa وYoruba.

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وتقول الرسالة الغريبة إن "ساعة يوم القيامة هي 3 دقائق في تمام الساعة الثانية عشرة، نحن نواجه شخصيات وتطورات دراماتيكية في العالم، تشير إلى أننا نقترب بشكل متزايد من النهاية وعودة المسيح".

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وانتشرت التكهنات على الإنترنت حول ما يمكن أن يكون وراء هذا الإنذار المشؤوم، حيث شملت معظم الاقتراحات الآتي: خللا في الكمبيوتر أو هاجس الموت الوشيك.

Friendly reminder to never type dog 18 times from Maori to English in Google Translate. Result is unsettling to say the least. pic.twitter.com/HREElr9yR8 — Muledog Gaming (@Muledog_Gaming) July 23, 2018

Google translate the word “dog” 18 times from the language Maori into English and this is what it becomes... what in the world??? #creepypic.twitter.com/agQXVpnvt9 — Isaiah “Zeke” Hammons (@ZekeHammons) July 23, 2018

وعلى الأرجح، يرجع السبب إلى التغيير الذي أجرته خدمة ترجمة غوغل قبل سنوات، عندما بدأت باستخدام تقنية تعرف باسم "الترجمة الآلية العصبية"، وفقا لأستاذ جامعة هارفارد، ألكسندر راش، الذي قال إن النظام يمكن أن "يهلوس" عند وجود خلل في التغذية، وبالتالي يقدم نتائج غريبة.

المصدر: RT