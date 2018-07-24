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ميزات جديدة في هاتف "نوت-9" القادم

العالم الرقمي

ميزات جديدة في هاتف
youtube/ Miror pro
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أكدت مصادر مطلعة في سوق التقنية أن "نوت-9" القادم من سامسونغ، سيأتي بميزات غير مسبوقة بالنسبة للهواتف الحالية من الفئة نفسها.

وأهم التعديلات التي ستطرأ على هذا الهاتف ستطال قلمه الذكي الذي من المفترض أن يصبح قادرا على التحكم بفتح وقفل شاشة الجهاز عن بعد، وكذلك التنقل بين الصور والمقاطع الصوتية الموجودة في الجهاز، فضلا عن أنه سيستخدم لالتقاط الصور عن طريق الزر الموجود فيه، فزره سيعطي أمرا عن بعد لكاميرا الهاتف للتصوير.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف الجديد، في أغسطس المقبل، بعدة نسخ مزودة بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 أو 256 و512 غيغابايت.

أما المعالج فسيكون Snapdragon 845 عالي الأداء، والكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل، وماسح بصمات الأصابع مدمج بالشاشة التي ستأتي منحنية الحواف.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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