كارثة تهدد هواتف "OnePlus"

حذّرت شركة "OnePlus" مستخدمي هواتفها من الفئة السادسة، من تحميل بعض تحديثات نظام أندرويد.

وأوضح الخبراء في الشركة أنهم لا ينصحون مستخدمي هواتف "OnePlus 6" بتحميل الإصدر التجريبي الثالث من نسخة "Android P"، الذي أتاحته غوغل مؤخرا لبعض الأجهزة الذكية.

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كما أشار الخبراء إلى أن الإصدار المذكور لا يتوافق مع بعض برمجيات "OnePlus 6"، ومن الممكن أن يؤثر على أداء الهاتف، لذا ينصح بعمل نسخة احتياطية لمحتويات الجهاز قبل تحميله، أو انتظار النسخة الرسمية الكاملة من "Android P" المتوقع أن تطرح أواخر العام الجاري.

المصدر: لايف. رو