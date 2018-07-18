أبرز مواصفات "Nokia 3.1" الجديد
قررت نوكيا اكتساح سوق الهواتف الذكية الرخيصة بطرحها لهاتف "3.1" بمواصفات جيدة وسعر منافس.
ويقارب سعر هذا الهاتف 200 دولار، ومن خصائصه الفنية:
- نظام تشغيل Android 8.0 Oreo.
- معالج "MediaTek MT6750N" ثماني النوى، بتردد 1.5 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "ARM Mali-860 MP2".
- ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".
- شاشة بمقاس 5.2 بوصة، ودقة عرض 1440х720 بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 2.5D.
- كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال (nanoSIM).
- بطارية بسعة 2900 ميللي أمبير.
- الأبعاد: (146.25х68.65х8.7) ملم.
- الوزن: 138 غراما.
المصدر: فيستي