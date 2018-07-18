أبرز مواصفات "Nokia 3.1" الجديد

قررت نوكيا اكتساح سوق الهواتف الذكية الرخيصة بطرحها لهاتف "3.1" بمواصفات جيدة وسعر منافس.

ويقارب سعر هذا الهاتف 200 دولار، ومن خصائصه الفنية:

- نظام تشغيل Android 8.0 Oreo.

- معالج "MediaTek MT6750N" ثماني النوى، بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "ARM Mali-860 MP2".

- ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".

- شاشة بمقاس 5.2 بوصة، ودقة عرض 1440х720 بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 2.5D.

- كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

- منفذين لبطاقات الاتصال (nanoSIM).

- بطارية بسعة 2900 ميللي أمبير.

youtube/ Tech-ET

- الأبعاد: (146.25х68.65х8.7) ملم.

- الوزن: 138 غراما.

المصدر: فيستي