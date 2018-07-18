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الخبراء ينتقدون حواسيب "macbook" الجديدة

العالم الرقمي

الخبراء ينتقدون حواسيب
Reuters Beck Diefenbach
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ذكر خبراء من "iFixit" المتخصصة بشؤون التقنية أن حواسب "MacBook Pro" التي صدرت العام الجاري صعبة الصيانة.

وأوضح الخبراء أن "تجاربهم لتفكيك وصيانة حواسب MacBook Pro 2018 التي أتت بشاشات 13 بوصة، بينت أن هذه الأجهزة غير قابلة للإصلاح تقريبا، وفكها يحتاج إلى كمية كبيرة من المعدات التي قد لا تتوفر في كل مركز صيانة".

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وكما هو الحال في أجهزة "MacBook" السابقة، فإن اللوحة الأم والمعالجات وذاكرة الوصول العشوائي في حواسب "Pro 2018" شبه ملحومة بهيكل الجهاز، ما يجعل عملية إصلاحها أو استبدالها صعبة جدا.

ومن الصعوبات التي يواجهها الخبراء أيضا في صيانة أجهزة "MacBook Pro 2018"، استبدال مستشعر "Touch ID"، والذي يتطلب تغير اللوحة الأم للجهاز كاملة.

المصدر: فيستي

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