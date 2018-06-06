آبل تطلق جيلا جديدا من حواسب "MacBook Pro"
vesti.ru
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استعرضت شركة آبل الأمريكية جيلها الجديد من حواسب "MacBook" عالية الأداء.
وتحمل تلك الحواسب اسم "MacBook Pro14.3" التجاري وزودت بمعالجات "Core i7-8750H" سداسية النوى بتردد يصل إلى 4.2 غيغاهيرتز.
ويضمن لهذه الأجهزة الأداء العالي والسرعة في التعامل مع البيانات وصفحات الإنترنت ذاكرة وصول عشوائي "DDR4" بحجم 32 غيغابايت، أي ضعف تلك التي كانت موجودة في حواسب "MacBook Pro" التي طرحت العام الماضي.
ويشير الخبراء في "Geekbench" المتخصص بقياس أداء الإلكترونيات إلى أن هذا الجهاز حصل على أكثر من 22 ألف نقطة في اختبارات الأداء، مقارنة بـ 17 ألف نقطة حاز عليها أفضل أجهزة "MacBook" السابقة.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر
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