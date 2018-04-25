آبل تعالج مشكلة أرقت مستخدمي أحد أجهزتها مجانا!

أكدت آبل استعدادها لمعالجة مشكلة البطارية التي أرقت بعض مستخدمي حواسب "MacBook Pro" التي صدرت في العامين الماضيين.

وفي بيان على موقعها أكدت الشركة أنها جاهزة لمساعدة المستخدمين واستبدال البطاريات التي تعاني من مشاكل تقنية معينة في أجهزة "MacBook Pro" ذات الشاشات بمقاس 13 بوصة، والتي صدرت بين أكتوبر 2016 وأكتوبر 2017.

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وللاستفادة من تلك الخدمة، يمكن لمستخدم الأجهزة المذكورة سابقا الدخول إلى موقع خدمات آبل على الإنترنت، وتقديم طلب لاستبدال البطارية يرفقه برقم الجهاز التسلسلي. وبعد الموافقة على الطلب، يمكن التوجه إلى أي مركز خدمات أو متجر لأجهزة آبل لاستبدال بطارية الحاسب مجانا.

يذكر أن آبل قدمت مثل هذه الخدمات من قبل لزبائنها، حيث عرضت على مستخدمي هواتف "أيفون 6s" الذين يعانون من مشاكل في عمل البطارية استبدال بطاريات هواتفهم مجانا.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر