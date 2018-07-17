// 26.06.2018 по тикету 15478
"أرماني" تطرح ساعتها الذكية الجديدة!
youtube/Techcellent News
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استعرضت شركة "أرماني" الشهيرة جيلا جديدا من ساعات "Connected" الذكية بمواصفات مميزة.
وزودت هذه الساعات بشاشة AMOLED بمقاس 1.19 بوصة تعمل باللمس، وهيكل متين من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.
كما جهزت بمعالج "Snapdragon 2100"، وشرائح "NFC"، ومستقبلات GPS وبلوتوث للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية.
youtube/Techcellent News
أما سعر "Connected" فسيتراوح ما بين 295 و395 دولارا (وفقا للملحقات الإضافية).
المصدر: لايف. رو
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