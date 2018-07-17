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"أرماني" تطرح ساعتها الذكية الجديدة!

العالم الرقمي

youtube/Techcellent News
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استعرضت شركة "أرماني" الشهيرة جيلا جديدا من ساعات "Connected" الذكية بمواصفات مميزة.

وزودت هذه الساعات بشاشة AMOLED بمقاس 1.19 بوصة تعمل باللمس، وهيكل متين من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.

كما جهزت بمعالج "Snapdragon 2100"، وشرائح "NFC"، ومستقبلات GPS وبلوتوث للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية.

youtube/Techcellent News

أما سعر "Connected" فسيتراوح ما بين 295 و395 دولارا (وفقا للملحقات الإضافية).

المصدر: لايف. رو

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