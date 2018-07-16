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فيسبوك تدخل عالم تصنيع المعالجات!

العالم الرقمي

فيسبوك تدخل عالم تصنيع المعالجات!
youtube/Point Technology
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ذكر موقع Bloomberg أن شركة فيسبوك تستعد لإنتاج معالجات إلكترونية جديدة لأجهزتها الذكية القادمة.

ولتحقيق هذه الخطوة، قامت فيسبوك مؤخرا باستقطاب، شهريار رابي، المبرمج السابق في غوغل، وعينته نائبا لرئيس الشركة، ومسؤولا عن قسم تطوير المعالجات والنواقل الرقمية.

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كما اختارت فيسبوك هذا المبرمج كونه عرف بتطويره لشرائح "Visual Core" المخصصة لهواتف "Pixel 2"، والتي طورت خصيصا لتحسين جودة الصور في كاميرات الهواتف، وخصوصا في ظروف الإضاءة السيئة.

ومن المفترض أن يساعد الخبير فيسبوك على تطوير معالجات مخصصة لنظارات الواقع الافتراضي والمساعدات المنزلية الذكية التي تنوي الشركة إطلاقها.

المصدر: لايف. رو

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