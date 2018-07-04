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فيسبوك تنفق ملايين الدولارات لمكافحة الأخبار الزائفة

العالم الرقمي

فيسبوك تنفق ملايين الدولارات لمكافحة الأخبار الزائفة
visualrian.ru
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أعلنت شركة فيسبوك عن نيتها مكافحة الأخبار الزائفة على موقعها ودعم تقنياتها الخاصة بذلك عن طريق شراء شركة "Bloomsbury AI" التقنية مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكر موقع Business Insider أن "فيسبوك اقتربت من عقد صفقة كبيرة لشراء شركة Bloomsbury AI المتخصصة بتطوير الذكاء الاصطناعي، لاستغلال تقنياتها ودمجها مع تلك الموجودة لديها ومحاربة الأخبار المزورة والكاذبة التي باتت تظهر على موقعها المخصص للتواصل الاجتماعي أحيانا".

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وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "فيسبوك مستعدة لشراء الشركة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 24 و30 مليون دولار".

ويرى الخبراء في فيسبوك أن تلك الخطوة هامة وضرورية، خصوصا "مع وجود الكثير من الحسابات المشبوهة لأشخاص وهميين على الموقع".

المصدر: فيستي

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