أبرز مواصفات حاسوب "Mi Notebook Pro" الجديد
استعرضت شركة "Xiaomi" حاسوبها الشخصي الجديد "Mi Notebook Pro" بمواصفات مميزة وسعر منافس.
ويوفر هذا الحاسوب الذي يبلغ سعره 750 دولارا تقريبا مواصفات جيدة أهمها:
- شاشة بمقاس 15.6 إنش، بدقة عرض "1920/1080" بيكسل.
- معالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX150".
- معالج رباعي النوى "Core i5 أو "Core i7".
- ذاكرة وصول عشوائي "DDR4" حجمها 8/6 غيغابايت.
- قرص تخزين داخلي من نوع "SSD" بسعة 256 غيغابايت.
- هيكل متين ونحيف مصنوع من الألومينيوم.
- "Touchpad" كبير مزود بماسح لبصمات الاصابع.
- مزود بمدخلي "USB 3.0 Type A".
- يتمتع بمنفذي "USB 3.0 Type-C" و"USB 3.1 Type-C".
- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية (SDXC وSDHC وSD).
- الوزن: 1.95 كلغ.
المصدر: فيستي