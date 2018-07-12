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أبرز مواصفات حاسوب "Mi Notebook Pro" الجديد

العالم الرقمي

أبرز مواصفات حاسوب
youtube/Xistore
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استعرضت شركة "Xiaomi" حاسوبها الشخصي الجديد "Mi Notebook Pro" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

ويوفر هذا الحاسوب الذي يبلغ سعره 750 دولارا تقريبا مواصفات جيدة أهمها:

- شاشة بمقاس 15.6 إنش، بدقة عرض "1920/1080" بيكسل.

- معالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX150".

- معالج رباعي النوى "Core i5 أو "Core i7".

- ذاكرة وصول عشوائي "DDR4" حجمها 8/6 غيغابايت.

- قرص تخزين داخلي من نوع "SSD" بسعة 256 غيغابايت.

- هيكل متين ونحيف مصنوع من الألومينيوم.

youtube/Xistore

- "Touchpad" كبير مزود بماسح لبصمات الاصابع.

- مزود بمدخلي "USB 3.0 Type A".

- يتمتع بمنفذي "USB 3.0 Type-C" و"USB 3.1 Type-C".

youtube/Xistore

- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية (SDXC وSDHC وSD).

- الوزن: 1.95 كلغ.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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