"Google Pay" تضيف خدمات جديدة لتطبيقها

أعلن القائمون على خدمة "Google Pay" للدفع الإلكتروني عن إدخال ميزات جديدة للتطبيق على الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن أهم تلك الميزات، إمكانية تحويل الأموال بين مستخدمي الخدمة، أو إرسال إشعار بين مستخدم وآخر لطلب مبلغ معين.

كما أصبح بإمكان مستخدمي "Google Pay" دفع الحساب في المطاعم وتقاسم المبلغ بنقرة زر واحدة، حيث يقوم أحد المستخدمين بعرض بطاقته للدفع، وينقر على زر توزيع الحساب، ليقوم التطبيق بتوزيع مبلغ الحساب بالتساوي على مستخدمين يتم اختيارهم من القائمة على الجهاز.

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كما بات بإمكان مستخدمي الخدمة الآن تخزين أنواع معينة من الفواتير التي يدفعونها لقاء شرائهم لبطاقات السفر أو بطاقات حضور الحفلات الفنية وغيرها.

المصدر: فيستي