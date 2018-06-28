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"VK" تطلق خدمة الدفع الإلكتروني

العالم الرقمي

youtube/ NewsGra.com
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أعلنت شبكة فكونتاكتي الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق خدمة "VK Pay" الجديدة للدفع الإلكتروني.

وأوضح القائمون على شبكة "VK" أن الخدمة الجديدة متوفرة حاليا لمدراء وأصحاب المجموعات على الشبكة، وقريبا ستكون متاحة لجميع المستخدمين، ويمكن استعمالها لشراء مختلف البضائع عبر الإنترنت وتحويل قيمة المشتريات مباشرة للمتجر الإلكتروني.

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وتتميز "VK Pay" عن غيرها من خدمات الدفع الإلكتروني الأخرى بأنها لا تكلف مرسل الأموال أو مستقبلها أية رسوم إضافية، وذلك بفضل المنظومة التي يوفرها مصرف "Gazprombank" الروسي الشريك في تطوير هذه الخدمة.

وتملك "VK Pay" حاليا عددا من الاتفاقيات مع بعض العلامات التجارية والخدمية ومنها: OneTwoTrip وKASSIR.RU وGrow Food وDOC+ وSHOWGOGO وBubble وDelivery Club. ومن المنتظر أن تتوسع هذه القائمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر: فيستي

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