طوابير كبيرة لشراء مساعد ياندكس الذكي

شهدت متاجر "ياندكس" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، تجمع طوابير كبيرة من الناس لشراء المساعد المنزلي الذكي الذي طرحته الشركة.

وتبعا لمراسل "إنترفاكس" الذي كان متواجدا أمام أحد تلك المتاجر، فإن الناس بدأوا بالتجمع أمام المتجر في الخامسة صباحا، ومع حلول الساعة التاسعة، وصل طول طابور الراغبين بشراء أول دفعة من مساعد ياندكس الذكي المنزلي إلى 300 متر.

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من جانبه أكد مدير قسم التسويق في "ياندكس"، قسطنطين كروغلوف، أن الطلبات على شراء المساعد الذكي في أول يومين بعد إعلان الشركة عن بدء بيعه وصلت لأكثر من 20 ألف طلب، وما تزال الشركة تتلقى أعدادا كبيرة من الطلبات.

وأوضح أن الشركة تعرض الجهاز للبيع على موقعها الرسمي "Yandex.Market" مقابل 160 دولارا فقط.

المصدر: إنترفاكس+ وكالات