"آيفون-2019" بمواصفات جديدة كليا!

ذكر موقع "ETNews" أن هاتف "آيفون-2019" سيأتي بمواصفات غير موجودة في هواتف آبل الحالية.

وتبعا لمصادر مطلعة في السوق الآسيوية، فإن شركة آبل اتفقت مع شركة "JSCK" على تطوير حساسات مخصصة للكاميرات التي ستركب على أحد هواتف آيفون التي ستطلق العام المقبل، ومن المفترض أن تأتي هذه الكاميرا بعدسة ثلاثية قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي.

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من جانبهم، أكد خبراء أن "الحساس الجديد الذي تسعى آبل إلى تركيبه في كاميرات هواتفها المستقبلية، سيكون قادرا على استشعار الأجسام على مسافات أبعد مقارنة بالمستشعرات الحالية".

وتأتي تلك الخطوة من آبل لتعزيز قدرات هواتفها الذكية والحفاظ على مبيعاتها العالية، وخصوصا أن شركات كـ Huawei الصينية كانت قد طرحت كاميرات ثلاثية العدسات في هواتفها مؤخرا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر