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الكشف عن أبرز مواصفات "Honor Note 10" القادم

العالم الرقمي

الكشف عن أبرز مواصفات
Twitter/Gadgets360
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سرّب موقع "GSMArena" بعض المعلومات عن هاتف "Honor Note 10" المنتظر.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف الجديد سيصبح واحدا من أكثر أجهزة "Huawei" رواجا، كونه سيزود ببطارية مميزة بسعة 6000 ميللي أمبير، ستكفيه للعمل لمدة 3 أيام.

كما من المفترض أن يأتي الجهاز بشاشة عالية الدقة بحجم 6.9 بوصة، أي بحجم شاشات الحواسب اللوحية الصغيرة تقريبا، ومعالج "Kirin 970".

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وسيزود الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة، وأخرى أمامية عالية الدقة بميزات التعرف على وجه المستخدم، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: لايف. رو

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