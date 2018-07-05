ركلات الترجيح عرضت حياة مشجعي إنجلترا للخطر!

تلقى بعض مشجعي المنتخب الإنجليزي رسائل مثيرة للقلق من ساعات آبل، أثناء مشاهدتهم الركلات الترجيحية ضد منتخب كولومبيا في مونديال روسيا 2018، يوم الثلاثاء 3 يوليو الجاري.

وتضمنت الرسالة التحذيرية ما يلي: "رصدت ساعة آبل ارتفاع معدل ضربات القلب فوق 120 في الدقيقة، بينما بدا أنك غير نشط خلال فترة 10 دقائق".

ووجد البعض أن قلوبهم تنبض بأكثر من ضعفي السرعة الطبيعية، حيث تظهر الرسوم البيانية المأخوذة من تطبيق اللياقة البدنية، أن معدلات ضربات القلب ارتفعت بسرعة عندما أصبح من الواضح بالنسبة للمشجعين، أن فريق إنجلترا سيضطر للعب شوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح.

My heart rate from last night pic.twitter.com/Amj8y8Atga — Andrew Griffin (@_andrew_griffin) 4 июля 2018 г.

وتضمنت بعض تطبيقات تعقب اللياقة وضعا خاصا يتحقق من ارتفاع معدل ضربات القلب أكثر مما هو متوقع، عندما لا يقوم المستخدمون بممارسة التمارين الرياضية.

Cheers for the free workout last night @England - heart rate above 100bpm the entire game 😅♥️ pic.twitter.com/RvqXXqiBCu — Alex Riley (@alxrily) 4 июля 2018 г.

ويمكن أن تشكل هذه البيانات إنذارا مبكرا لمشاكل القلب، وقد تمت الإشارة إليها مع احتمال إنقاذ حياة الأشخاص الذين كانوا قادرين على اكتشاف احتمال تعرضهم لنوبات قلبية.

ولكن، صدرت التحذيرات نفسها خلال مباراة كرة القدم، حيث أدى الضغط الناجم عن مشاهدة ركلات الترجيح بين فريقي إنجلترا وكولومبيا في تصفيات الدور 16 من بطولة كأس العالم للعام 2018، إلى ارتفاع معدلات ضربات القلب لدى بعض مشجعي إنجلترا، بطريقة توحي باحتمال تعرضهم للخطر.

My mates heart rate spiked during the England v Columbia shootout… his Apple Watch was worried about him.



😂😂😂 pic.twitter.com/P3BTtvBR1E — ʍǝɹpuɐ (@AndrewDearling) 3 июля 2018 г.

ويمكن العثور على البيانات داخل تطبيق Health على أجهزة آيفون المرتبطة بساعة آبل التي تجمع كل المعلومات الممكنة ويخزنها التطبيق ضمن خيار "بيانات الصحة"، حيث يمكن الوصول إلى خيار "معدل ضربات القلب" الذي يعرض الرسم البياني مقسما حسب ساعات العمل.

my watch telling me I’m about to die during the #ENGCOL shootout pic.twitter.com/nOHfmruZqZ — swifty (@swiftypls) 3 июля 2018 г.

يذكر أن المباراة المصيرية شهدت تفوق إنجلترا على حساب كولومبيا، وتأهلها للدور ربع النهائي حيث ستلعب ضد السويد، يوم السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى نصف نهائي مونديال روسيا.

المصدر: إنديبندنت