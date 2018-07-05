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آبل تطرح جيلا جديدا من أجهزة "MacBook"

العالم الرقمي

آبل تطرح جيلا جديدا من أجهزة
youtube/Future Time
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ذكر موقع "Geekbench" أن شركة آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من كمبيوترات "MacBook" الشخصية.

ومن المتوقع أن يأتي "MacBook" الجديد بنسختين، الأولى مزودة بشاشة عالية الدقة بمقاس 15 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومعالج "Core i7-8559U" من سلسلة "Intel Coffee Lake".

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أما النسخة الثانية، فمن المفترض أن تأتي بمعالج "Intel Cannon Lake"، وذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت، وبميزات تجعلها أكثر توفيرا للطاقة من أجهزة "MacBook" الحالية.

ولم تصرح آبل عن تفاصيل دقيقة لمواصفات تلك الأجهزة أو سعرها، لكنها أشارت إلى أنها ستعرض خريف العام الجاري، خلال العرض السنوي التقليدي لأجهزة الشركة.

المصدر: لايف. رو

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