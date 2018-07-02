غالاكسي "S10" سيغنيك عن الكمبيوتر!

ذكر موقع "SamMobile" أن سامسونغ تطور نماذج جديدة من أجهزة "DeX" ستغني مستخدمي هواتف "S10" عن شراء الحواسب.

وتتكون أجهزة "DeX" من منصة إلكترونية صغيرة يوضع عليها الهاتف الذكي ويمكن وصلها بشاشة عرض ولوحة مفاتيح وفأرة كمبيوتر.

وتتميز المنصة بأنها مبرمجة لتحويل الهاتف إلى جهاز يمكن استخدامه لتصفح الإنترنت والقيام بجميع المهام الاعتيادية التي يمكن القيام بها باستخدام الحواسب أو الهواتف الذكية.

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وسيكون بمقدور أجهزة "DeX"، التي ستطرح مع هواتف غالاكسي "S10" القادمة، تحويل الهاتف إلى حاسب، ولكنها ستمكن المستخدم في الوقت نفسه من استعمال هاتفه وكافة التطبيقات الموجودة فيه، أي على عكس منصات "DeX" الحالية التي تطفئ شاشة الهاتف عند وصله بها.

المصدر: لايف. رو