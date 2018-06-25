آبل تعالج مشاكل "MacBook" مجانا

وعدت شركة آبل زبائنها بإصلاح المشاكل في لوحات مفاتيح أجهزة "MacBook" مجانا.

وفي بيان صادر عن الشركة، أكدت آبل أنها مستعدة لإصلاح المشاكل التي ظهرت في لوحات مفاتيح بعض أجهزة "MacBook" و"MacBook Pro" التي أطلقت ما بين عامي 2015 و2017، وأن عملية صيانة هذه الأجهزة ستكون مجانية في مراكز الصيانة التابعة لها.

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كما أصدرت آبل قائمة بأسماء مالكي بعض الأجهزة الذين تقدموا إليها بطلبات عبر موقعها الرسمي لمعالجة المشاكل المذكورة، وأوضحت عناوين مراكز الصيانة التابعة لها حيث ستتم صيانة أجهزتهم، ووعدت مالكي أجهزة "MacBook" الذين قاموا بإصلاح لوحات المفاتيح في أجهزتهم على حسابهم الشخصي بتعويضهم عن المبالغ التي دفعوها.

يذكر أن مشاكل أخرى كانت قد واجهت حواسب "MacBook Pro" التي صدرت في العامين الأخيرين، حيث اشتكى بعض مستخدميها من عمل البطارية، لكن آبل وعدت بتصحيح تلك المشاكل واستبدال البطاريات للمتضررين مجانا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر