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"Oppo" تطلق أفخم هواتفها

العالم الرقمي

Twitter/Lamborghini
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تعاونت شركة "Oppo" الصينية مع مصممين في شركة لامبورغيني لإطلاق هاتف "Find X" معدل بمواصفات غير مسبوقة.

ويأتى هذا الهاتف الذي يبلغ ثمنه 1700 يورو بهيكل أنيق مصنوع من ألياف الكربون المتينة، ونظام تشغيل "SUPERVOOC"، وميزة الشحن عالي السرعة.

كما يتمتع الجهاز بمعالج "Snapdragon 845" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت.

وكغيره من أجهزة "Find X" يتميّز الجهاز بزوج من الكاميرات تخرجان من جسم الجهاز الأساسي عند الحاجة للتصوير، إحداهما خلفية بعدسات مزدوجة بدقة 16+20 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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