سامسونغ تطلق نسخا ذهبية من هواتف "S9"

أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق نسخ معدلة ذهبية اللون من هواتف "Galaxy S9" و"+S9".

ووفقا لموقع "CNet" المتخصص بشؤون التقنية فإن أول دفعة من هذه الأجهزة ستظهر في الولايات المتحدة، في 24 يونيو الجاري، في محلات سامسونغ الرسمية أو محلات "Best Buy".

وسيبلغ ثمن هواتف "S9" المزودة بذاكرة داخلية 64 غيغابايت 719 دولارا، أما تلك المزودة بذاكرة 128 غيغابايت فـ 769.99 دولار، والتي ستأتي بذاكرة 265 غيغابايت فـ 839.99 دولار.

youtube/ Samsung

أما هواتف "+S9" بذاكرة 64 غيغابايت فسيبلغ ثمنها 838 دولارا، والمزودة بذاكرة 128 أو 256 غيغابايت فثمنها 889.99 و959.99 دولار على التوالي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر