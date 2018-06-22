"Meizu" تطلق هاتفين جديدين

أعلنت "Meizu" الصينية عن بدء مبيعات هاتفي "Meizu 15" و"15 Lite" في الأسواق العالمية.

ويأتي الهاتفان بشاشة مقاسها 5.46 بوصة وأبعادها 16:9 ودقة عرض Full HD، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الأمامية، بالإضافة لمنفذين لبطاقات الاتصال SIM.

وبالنسبة للمواصفات التقنية الأخرى لهاتف "Meizu 15"، فقد زودته الشركة المصنعة بمعالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 660"، ومعالج رسوميات "Adreno 512"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل.

youtube/ Flyme Global

أما الهاتف الآخر فقد زود بمعالج "Snapdragon 626"، ومعالج رسوميات "Adreno 506"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر