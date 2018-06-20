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القضاء الأسترالي يفرض غرامات كبيرة على آبل

العالم الرقمي

القضاء الأسترالي يفرض غرامات كبيرة على آبل
Reuters Ralph Orlowski
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فرضت المحكمة الفدرالية الأسترالية على آبل غرامة قدرت بـ 6.8 مليون دولار لانتهاك الأخيرة حقوق المستهلكين في البلاد.

واعتبرت المحكمة أن "آبل كانت قد تعمدت عام 2016 إصدار تحديث لبرنامج التشغيل iOS، يقوم بإقفال أجهزة آيفون وآيباد التي استبدل مستخدموها سابقا الشاشة أو زر Touch ID، ولم يستطع بعض هؤلاء المستخدمين الوصول إلى بيانات أجهزتهم حينها".

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وبالرغم من أن آبل تفادت تلك المشاكل حينها بإصدار تحديث آخر لنظام "iOS-9" فك تشفير الأجهزة المذكورة، إلا أن العديد من مستخدميها أكدوا أن الشاشة لم تعد تعمل بكفاءة أو أن زر "TouchID" لم يعد يستجيب.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر

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