"Xiaomi" تغزو الأسواق بهاتف جديد

استعرضت شركة "Xiaomi" الصينية هاتف "Mi A2" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في أسواق الأجهزة الذكية.

ويشبه هذا الهاتف إلى حد ما أجهزة "Mi 6X" التي طرحت، في أبريل الفائت، لكنه يتميز بمعالج جيد الأداء من نوع "Snapdragon 660"، ونظام تشغيل "Android One" الحديث، بالإضافة إلى كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3010 ميللي أمبير.

كما من المتوقع أن يطرح هذا الهاتف رسميا في الأسواق، في أغسطس المقبل، بـ 3 نسخ مزودة بذاكرة 32 و64 و128 غيغابايت، وبسعر 290 أو 330 أو 370 دولارا، وفقا للنسخة وحجم ذاكرتها الداخلية.

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المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر