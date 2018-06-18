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خبراء: الإنترنت مهدد بالتوقف التام!

العالم الرقمي

خبراء: الإنترنت مهدد بالتوقف التام!
Ria.ru
عملة افتراضية
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أصدر مصرف الحسابات الدولية بيانا أكد فيه أن الحجم المتنامي للمعلومات التي ترسل عن طريق المدفوعات بالعملة الافتراضية قد يؤدي إلى توقف عمل الإنترنت.

ويرى خبراء المنظمة المالية أن برمجة منصات العملات الافتراضية ومعالجة التعاملات المالية بالتجزئة عمليات تتطلب تشغيل قدرات ضخمة. وبقدر انتشار تلك العمليات، قد تنهار البنية التحتية التكنولوجية كلها بدءا من الهواتف الذكية وانتهاء بالشبكات الكبرى.

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وقال الخبراء إن بناء الاقتصاد العالمي على قاعدة العملات الافتراضية  يعتبر أمرا خطيرا، مع غياب الثقة بين أعضاء المجتمع وهشاشة الاتفاقيات القائمة بهذا الخصوص.

وأشار الخبراء إلى سلبيات أخرى يواجهها هذا النظام، منها عدم الاستقرار وتعرضه للتلاعب وعمليات احتيال وهجمات إلكترونية تستهدف البورصة، ما يؤدي إلى هبوط سعر العملات، فضلا عن الطاقات الهائلة التي تستهلكها المدفوعات من هذا النوع.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف

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بلجيكا تهزم بنما بثلاثية نظيفة