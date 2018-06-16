Mozilla تطلق "متصفحا صوتيا"!

ذكر موقع "CNET" المتخصص بشؤون التقنية أن شركة Mozilla الشهيرة عازمة على إطلاق متصفح جديد يستجيب للأوامر الصوتية.

ووفقا للموقع فإن متصفح "Scout You" الجديد سيستجيب لأوامر المستخدم الصوتية للبحث عن المواقع والصفحات على الشبكة العنكبوتية، كما سيوفر خدمة مميزة تملي على المستخدم صوتيا محتويات وكلمات تلك المواقع، وسيعمل على الحواسب والهواتف والعديد من الأجهزة الذكية.

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والهدف من إطلاق شركة "Mozilla" لهذا المتصفح وفقا للخبراء هو محاولتها تعزيز مواقعها في سوق البرمجيات، ومنافسة مساعد "Alexa" من Amazon، ومساعدي آبل وغوغل الصوتيين.

يذكر أن الشركة كانت قد نوهت، في أبريل الفائت، أيضا إلى أنها تنوي إطلاق متصفح "Firefox Reality" المتميز، المخصص للتعامل مع الواقع الافتراضي.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر