مايكروسوفت تطرح جيلا جديدا من "Xbox"

أعلنت مايكروسوفت خلال معرض "E3" الأخير للإلكترونيات أنها تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من أجهزة "Xbox" لألعاب الفيديو.

وأشار موقع "Thurrott.com" إلى أن مايكروسوفت عازمة على إطلاق الجيل الجديد من "Xbox" عام 2020، وبعدة نماذج، واحد منها على الأقل سيكون مخصصا لعشاق ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

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كما من المتوقع أن تحمل أجهزة "Xbox" الجديدة اسم "Scarlett" التجاري، وتأتي بمعالجات ومواصفات تجعل من أدائها أفضل بشكل ملحوظ من مثيلاتها الحالية، كما أن ألعابها ستكون متوفرة للمستخدمين على الكمبيوترات والعديد من الأجهزة الذكية والحواسب اللوحية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر