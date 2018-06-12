ياهو يقتل مسنجر!

أعلنت شركة ياهو عن قرارها إيقاف تطبيق مسنجر الذي عمل طوال 20 عاما، بشكل نهائي، بحلول 17 يوليو المقبل.

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ولم تقدم الشركة التي اشترتها "Verizon" في عام 2017، شرحا لقرارها إغلاق تطبيقها، ولكن نظرا للكم الهائل من تطبيقات المراسلة الشائعة حاليا في الأسواق، فقد كان من الصعب أن تنافس الشركة بتطبيقها بقية المنتجات المتوفرة حاليا.

وتعمل ياهو حاليا على اختبار إصدار تجريبي مخصص لتطبيق الرسائل الفورية فقط يسمى "Squirrel"، يمكن استخدامه كبديل من قبل أولئك الذين سيفتقدون مسنجر.

وجاء في بيان صحفي صدر عن ياهو: "نعرف أن لدينا العديد من المشجعين المخلصين الذين استخدموا مسنجر ياهو منذ بدايته كأحد برامج المحادثات الأولى من نوعها، ومع استمرار تغير مجال الاتصالات، فإننا نركز على بناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة ومثيرة تلائم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل".

وكان مسنجر ياهو واحدا من أول تطبيقات المراسلة الفورية التي تم إنشاؤها، ولكنه كافح لمواكبة التطبيقات الحديثة مثل واتس آب وفيسبوك مسنجر وسناب شات، ومع ذلك وجد مكانا مدهشا له: داخل شركات تجارة النفط.

وأغلقت الإصدارات القديمة من مسنجر ياهو في عام 2016، وهو ما دفع تجار النفط للإعراب عن قلقهم بشأن زوال التطبيق في ذلك الوقت، حيث أصبح التطبيق مشهورا لديهم في أواخر التسعينيات لأنه كان مجانيا وسهل الاستخدام، وتم اعتماده بسرعة كطريقة رئيسية للاتصال.

المصدر: بزنس إنسايدر

فادية سنداسني