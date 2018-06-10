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أقوى كومبيوتر في العالم بسرعة أداء خيالية!

العالم الرقمي

أقوى كومبيوتر في العالم بسرعة أداء خيالية!
Globallookpress dpa / Daniel Bockwoldt
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أعلن مهندسو المختبر الوطني في وزارة الطاقة الأمريكية عن إنشاء أقوى حاسوب فائق في العالم.

وقالت مجلة "MIT Technology Review" التخصصية، إن قوة أداء سوبر كومبيوتر "Summit" تصل إلى 200 بيتا فلوب (مقياس أداء الحاسوب)- أي 200 مليون عملية في الثانية.

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ولتقريب مفهوم السرعة التي يصل إليها هذا الحاسوب العملاق، يقول الباحثون إن "على سكان الأرض جميعا القيام بعملية حسابية كل ثانية وعلى مدى 305 أيام للوصول إلى ما يقوم به هذا الحاسوب في طرفة عين".

وتعد سرعة الأداء المعلنة لهذا الحاسوب أكبر بمرتين من سرعة معالجة الحاسوب "Sunway TaihuLight "الصيني بقوة (93 بيتا فلوب)، الذي اعتبر سابقا أقوى جهاز حاسوبي في العالم.

وينوي العلماء استخدام هذا الحاسوب في مجالات عدة منها دراسة العلاقة المحتملة بين المورثات وأمراض السرطان، وكذلك تطور الإدمان بسبب جزيئات المواد المخدرة.

كما يمكن استخدام الحاسوب الأقوى في النمذجة المناخية، ما سيساعد على زيادة فعالية التنبؤ بحالة الطقس في العالم.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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