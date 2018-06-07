بوتين للمدونين: لن نغلق إنستغرام أو يوتيوب

أثناء حديثه مع المواطنين من خلال "الخط المباشر"، أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أسئلة بعض المدونين الموجودين في مركز الأعمال "موسكو سيتي" الذي يطل على العاصمة موسكو.

وتوجه المدونون إلى المسؤولين عن الخط المباشر مع الرئيس بوتين قبل يومين بطلب المشاركة فيه، نظرا لأن لهم متابعين يصلون إلى عشرات الملايين، ويجمعون أسئلة تهم المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا.

وتحدث في المداخلة المباشرة مع الرئيس، المدون حسين حسانوف (بالروسية غوسين غاسانوف)، وهو مدون من مواليد 1994 في مدينة بطرسبورغ من أصول أذربيجانية وخريج كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة بطرسبورغ، ويبلغ عدد متابعيه 7 ملايين مستخدم، وقد اشتهر من خلال أحد البرامج الساخرة، ليصبح أحد أهم المدونين الروس على مواقع التواصل الاجتماعي.

RIAN/Mikhail Klementev

عبر حسانوف في البداية عن تهيبه وقلقه لطرح السؤال على الرئيس الروسي، وكان سؤاله حول ما إذا كانت هناك نية من الحكومة لحجب إنستغرام ويوتيوب؟

وجاء رد الرئيس بوتين بأنه يتفهم قلق المدونين والمستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بصدد حجب تلك المواقع، وأن الحكومة لا تعتزم إغلاق أي من تلك المواقع على الإنترنت، وقال إنه يعرف الوضع جيدا فيما يتعلق بموقع تلغرام، لكنه على صعيد آخر لفت انتباه المدون إلى قلقه المقابل بشأن سلامة وأمن المواطنين.

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وتابع الرئيس قائلا: "تقولون إنكم قلقون.. أنا أيضا قلق في موقعي هذا. أتعرفون دوافع قلقي؟ أمن المواطنين.. حينما تبلغني الأجهزة الأمنية أنها عجزت عن تتبع إحدى محادثات الإرهابيين المدبرين لهجوم مترو بطرسبورغ لأن أحاديثهم على موقع التواصل الاجتماعي كانت مشفرة، ما منع الأجهزة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وهذا ما استخدمه الإرهابيون في عمليتهم، كيف يكون رد فعلي على ذلك؟".

كما أكد الرئيس الروسي أن قضية الأمن هي الأولوية القصوى، ومن طبيعة عمله في الأجهزة الاستخبارية يعلم أن أسهل الطرق هي المنع، بينما الأصعب هو البحث عن طريقة حضارية لحل المشكلة، لذلك صرح بوتين بأنه يعتزم المضي في هذا الطريق وسوف يدفع الجميع للعمل على ذلك واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لمحاربة الخروج عن القانون، دون التعرض لحرية المواطنين في استخدام وسائل التعبير المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

محمد صالح