تطبيق جديد "يفهم" بكاء الأطفال!

طور علماء من كاليفورنيا تطبيقا جديدا أسموه "Chatterbaby"، يساعد الآباء والأمهات في التواصل مع الأطفال الرضع وفهم احتياجاتهم.

وابتكر العلماء هذا التطبيق في البداية لمساعدة الأهالي الذين يعانون من صعوبات في السمع، حيث كان يساعدهم هذا التطبيق على الانتباه لأصوات أطفالهم الذين يبكون والالتفات إليهم.

وحسن الباحثون تطبيق "Chatterbaby"وجعلوه أكثر إفادة للأهل، لأنه يمكن أن يحدد سبب الجوع أو الألم أو غيرها من الأمور التي تصيب الأطفال ولا يمكن للأهل فهمها مباشرة.

ويتميز هذا التطبيق بقدرته على تحديد أسباب بكاء الأطفال في حالات مختلفة (الجوع والنعاس والتعب والمرض) كان من الصعب تحديدها سابقا.

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وتم استخدام خوارزمية لهذا التطبيق تعتمد على أكثر من 2000 تسجيل لأصوات بكاء الأطفال في حالاتهم اليومية المختلفة.

لذلك أصبح هذا التطبيق قادرا على تحديد سبب البكاء بدقة تصل إلى 90% من الحالات. واتضح من خلال هذا الابتكار أن صوت البكاء الصادر بسبب الألم أو الجوع يختلف كثيرا عن أصوات البكاء التي يصدرها الأطفال للفت الانتباه لأمور أخرى.

كما يمكن برمجة هذا التطبيق من قبل ذوي كل طفل على حدة بعد تسجيل مقاطع صوتية مختلفة لبكائه، تعبر عن أوضاعه المختلفة من جوع وحر وألم وغيرها من الحالات اليومية التي يمر بها الأطفال.

ويذكر المطورون أن هذا التطبيق متوفر بالمجان في متاجر التطبيقات كلها ولجميع أنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو