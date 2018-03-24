"الخدود الحمراء" تحارب الحساسية!

صمم مبرمجون من روسيا تطبيقا جديدا يعمل عبر الهواتف الجوالة، ويساعد الأطفال الذين يعانون من أمراض الحساسية.

وابتكر علماء من مدينة ساراتوف الروسية تطبيق لعبة للجوالات، يفيد الأطفال المصابين بالحساسية ومرض التهاب الجلد التأتبي (نوع من الاتهابات الجلدية، ينتج عنه حكة واحمرار وانتفاخ على سطح الجلد ويظهر في مراحل الطفولة المبكرة وهو مجهول المصدر).

ويمكن للأهل تنزيل تطبيق "الخدود الحمراء" مجانا من متجر " Google Play"، وتعمل هذه اللعبة على أجهزة الهواتف النقّالة التي تعمل بنظام الأندرويد.

ويتكون التطبيق من لعبة تمرر للأطفال لدى تشغيلها مجموعة من الاختبارات تذكر المستخدمين بالمنتجات المفيدة للصحة ولا تسبب الحساسية.

كما يهدف المصممون من خلال هذه اللعبة تعليم الأطفال تجنب الأطعمة والملابس والأدوات المنزلية، وغيرها من الأشياء التي تؤدي إلى التهاب الجلد التأتبي.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو