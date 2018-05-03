أي مساعد صوتي هو الأفضل للأجهزة والهواتف الذكية؟

نشر موقع "Stone Temple Consulting" نتائج دراسة قام بها محللون في مجال التقنية لاكتشاف أفضل المساعدات الذكية العاملة في الكمبيوترات والأجهزة الذكية.

وخلال الدراسة، قام المحللون باختبار أشهر تلك المساعدات وأكثرها رواجا، كمساعد غوغل الصوتي ومساعد "Siri" الذي طورته آبل، ومساعد "Cortana" من مايكروسوفت، و"Alexa" من تطوير أمازون، وطرحوا على تلك المساعدات نحو 5000 سؤال وطلبوا منها القيام بالعديد من المهام للتحكم بمختلف الكمبيوترات والأجهزة الذكية.

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وبعد مقارنة النتائج تبين للمحللين أن مساعد غوغل الذكي هو الأفضل أداء بشكل عام، كما أن نسب أخطائه في الإجابات أو فهم الأوامر كانت الأقل مقارنة بالمساعدات الأخرى.

وفي المرتبة الثانية من حيث الأداء والاستجابة جاء مساعد "Cortana" من مايكروسوفت، تلاه مساعد "Alexa" وبعده "Siri".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر