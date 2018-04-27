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مساعد "Alexa" الصوتي يساعد الأطفال على تعلم آداب الحديث!

العالم الرقمي

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youtube/Amazon Echo
مساعد " Alexa" الصوتي
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أكدت شركة أمازون المصنعة لمساعدات "Alexa" الصوتية أنها ستضيف إليها ميزات جديدة لمساعدة الأطفال على تعلم اللباقة وآداب الحديث.

ويشير الخبراء في الشركة إلى أن الكثير من الآباء باتوا يشتكون في السنوات الأخيرة من طريقة الحديث التي يعتمدها أطفالهم، وخصوصا عند استعمال الأوامر الصوتية للتواصل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا إطلاق تحديث جديد لبرمجيات مساعدهم الصوتي المنزلي "Alexa"، تنفذ أوامر المستخدم فقط عندما يتبع سؤاله أو طلبه بعبارات معينة كـ "من فضلك" و"شكرا"، وبالتالي سيعتاد الأطفال مع الوقت على الحديث اللبق.

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وبالإضافة لتلك الميزات فإن التحديث الجديد سيمنع "Alexa" من الاستجابة للمستخدم في حال تلفّظ بعبارات نابية، كما يمكن للآباء أن يبرمجوه ليحظر على الأطفال سماع الأغنيات التي تحوي عبارات غير لائقة.

يذكر أن أمازون أضافت مؤخرا العديد من التحسينات والميزات على "Alexa" ليكون منافسا قويا للمساعدات الصوتية الموجودة في الأسواق كمساعد آبل الذكي ومساعد غوغل.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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