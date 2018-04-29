آبل تطلق خوذا بتقنيات "8K" للواقع الافتراضي

ذكرت آبل عدة مرات أنها تعمل على تطوير خوذ للواقع الافتراضي والمعزز، لكن مصادر مطلعة أكدت مؤخرا أن الشركة ستطلق خوذ "VR" فريدة مزودة بتقنيات "8K".

ونقل موقع "CNET" عن مصدر في آبل أن الشركة تتحضر لإطلاق هذه الخوذ عام 2020، حيث من المفترض أن تكون قادرة على التعامل مع العديد من الأجهزة الذكية العاملة بنظام Ios.

ومن أهم ميزات هذه الخوذ وفقا للمصدر، هو أنها ستزود بشاشتين منفصلتين بدقة "8K"، ومعالج رسوميات متطور سيوفر أكبر قدر من الواقعية في الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

youtube/Apple Explosion

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كما من المفترض أن تخلو هذه الخوذ من الأسلاك الخارجية كما هو الحال في الخوذ الحالية، لتتصل مع جهاز خارجي صغير يثبت على الخصر لاسلكيا ويحوي معالجات متطورة (Apple A11 Fusion أو Snapdragon 845 أو Kirini 970).

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر