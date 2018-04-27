ما الذي لن تسمح فيسبوك بمشاركته على موقعها بعد اليوم؟

أوضحت فيسبوك مؤخرا ما لا يتوجب على المستخدمين مشاركته على موقعها، وذلك في التعديلات الأخيرة على معايير تنظيم المحتوى التي اعتمدتها الشركة.

وشملت التعليمات الجديدة العديد من المنشورات "غير قانونية"، كالخطاب التحريضي والكلام الجنسي الفاضح وغيرها.

ويأتي على رأس القائمة، حظر نشر صور عارية للأطفال، حتى ولو كان الأهل هم أصحاب المنشور. حيث تحدثت الشركة عن إمكانية استخدام هذه الصور لأغراض غير لائقة من قبل الآخرين.

كما يمنع الاعتراف بأي نوع من أنواع الجرائم عبر منصة فيسبوك، لأنها ليست المكان الملائم لذلك، حسب تعبير الشركة. ولكن، أشارت الأخيرة إلى إمكانية مناقشة الأحكام والقوانين المتعلقة بالجرائم على موقعها.

ولا يجوز ترويج، بيع أو شراء جميع أنواع المخدرات، ولا حتى البحث عن موردين لها عبر موقع فيسبوك. أما بالنسبة لبيع السلاح، فتسمح فيسبوك لبعض الشركات، ببيع قطع أسلحة أو أجزاء منها عبر الموقع، لكن يحظر ظهور الإعلان لمن هو دون 21 سنة.

أما التهجم اللفظي والاستهزاء بضعف الآخرين، فلا يجوز قطعا استهداف الناس الذين يعانون من صعوبات حياتية أو مشاكل صحية، عقلية وفيزيائية.

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ويمنع أيضا استخدام الموقع لأي تحريض على العنف السياسي، بعد ظهور نتائج عملية انتخابية ما.

عموما، تتكون قائمة المحتوى الجديدة من 27 صفحة، وما سبق هو من أهم ما جاء فيها. حيث تنصح الشركة العملاء بقراءة كافة البنود الواردة، حتى يكونوا على علم جيد بسياسات المحتوى والخصوصية الجديدة، ولتجنب حذف منشوراتهم في المستقبل.

المصدر: CNN News

قتيبة دعبول