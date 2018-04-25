تويتر.. إصدار جديد "لسياسية الخصوصية" استباقا لقانون أوروبي منتظر

أعلن موقع تويتر عن إصدار "سياسة الخصوصية" الجديدة، لتوفير حماية أكبر للمستخدم، وذلك قبيل صدور قانون البيانات الأوروبي المتوقع، الذي سيعنى بتنظيم البيانات الشخصية.

وتتضمن "سياسة الخصوصية" الجديدة شرح كامل "للغة التقنية" للتطبيق، وكذلك معلومات تمكن المستخدم من فهم وتحكم أفضل بالمعلومات التي ينشرها على تويتر، أو التطبيقات الأخرى المرتبطة به.

Protecting and defending your privacy is at the heart of our work. Today, we’re launching our new Privacy Policy and Terms of Service, which will come into effect on May 25.



✅ https://t.co/ER2YmKhhmS

✅ https://t.co/H3Mzy2MmzN



Learn more here:https://t.co/aaypujhk5R — Twitter (@Twitter) April 24, 2018

وصرحت الشركة العملاقة بأن على جميع المستخدمين قراءة ومعرفة السياسة الجديدة لحماية الخصوصية، لكي يعرفوا نوع البيانات التي يشاركونها مع تويتر وكيفية استخدامها من قبل الأخيرة.

وتحاول جميع شركات التواصل الاجتماعي في العالم إدراج سياسات أكثر مسؤولية بما يتعلق بخصوصية المستخدم، وذلك بعد الفضيحة الأخيرة التي تعرضت لها فيسبوك، بإطلاع شركة الاستشارات "كامبريدج أناليتيكا" على بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم للموقع.

كما سيصدر قانون البيانات الأوروبي الجديد، في شهر مايو من العام الجاري.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول