"Disney" تطرح سترة ذكية لهواة الألعاب

تعاون الخبراء في شركة "Disney" الشهيرة مع علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتطوير سترة ذكية مخصصة لمحبي ألعاب الفيديو.

وصممت سترة "Force Jacket" خصيصا لمحبي ألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي، وزودت بالعديد من مستشعرات الحركة والضغط وأكياس هوائية تنتفخ فجأة وفي لحظات معينة، لتعطي المستخدم شعورا بأنه يتلقى صدمات حقيقية أثناء ممارسة اللعب.

youtube/DisneyResearchHub

كما توفر هذه السترة لمستخدمها أثناء مشاهدة الفيديوهات الافتراضية شعورا بأن الأشياء تلامسه كما في الواقع، أو شعور العناق في الحقيقة، ويمكن لمستعملها التحكم بشدة الضغط الذي تولده على جسمه.

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ويشير الخبراء إلى أن هذه السترة ستفتح عالما جديدا في مجال تقنيات الواقع الافتراضي، وستزيد من تفاعل المستخدمين مع تلك التقنيات.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر