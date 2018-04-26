"Lighthouse".. روبوت ذكي صغير لمراقبة المنزل

تداولت المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات مؤخرا صورا وفيديوهات لروبوت "Lighthouse" الذكي الصغير المخصص لمراقبة المنازل.

وفي حديث عن ميزات هذا الروبوت قال مدير الشركة المصنعة للروبوت، أليكس تيتشمان: "أكثر ما يميز روبوتنا الجديد هو التصميم الأنيق والحجم الصغير الذي يجعل منه قطعة إلكترونية يمكن اقتناؤها في كل منزل، علاوة عن أنه يحوي العديد من منظومات الذكاء الاصطناعي التي تخوله القيام بمختلف المهام والتجاوب مع المستخدم بذكاء وعملية".

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وتم تزويد هذا الروبوت بكاميرات مراقبة تحوي ميزات التعرف على الوجوه، فضلا عن أنظمة تخوله تخزين الفيديوهات والصور، والبث المباشر لما يحدث في المنزل عبر الإنترنت، ليتمكن المستخدم من مشاهدة ما يحصل هناك في أي وقت عبر الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

كما أن منظومات الذكاء الاصطناعي الموجودة في هذا الروبوت تمكنه من التواصل صوتيا مع المستخدم، الذي يمكنه أن يطلب منه أيضا أي معلومات عن حالة الطقس أو الأخبار أو حتى ما حدث في منزله في فترة غيابه.

المصدر: naked-science

أسعد ضاهر