سامسونغ تتحضر لإطلاق الجيل الجديد من هواتف "Galaxy A"

أكدت مصادر مطلعة في سوق الإلكترونيات أن سامسونغ تتحضر لطرح هاتفي "Galaxy A6" و"+A6" بمواصفات مميزة.

وتبعا لموقع TechTastic.nl فإن الهاتفين الجديدين سيأتيان بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وشاشات +FullHD بدقة عرض "2220x1080" بيكسل، وكاميرات أساسية مزدوجة عالية الدقة، ومنفذين لبطاقات الاتصال وماسح لبصمات الأصابع.

وفيما يتعلق بـ "Galaxy A6" الجديد فمن المنتظر أن يزود بشاشة بمقاس 5.6 بوصة، ومعالج "Exynos 7870"، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

#samsung#GalaxyA6

3GB RAM,

32GB ROM,

2220 × 1080 FHD+

5.6" Infinity Display

441 ppi,

Exynos 7870 Octa

🔮 — 📱 🖥️ 🔮 👻 ☪️ (@bang_gogo_) 5 апреля 2018 г.

أما "+Galaxy A6" فيفترض أن يأتي بشاشة بمقاس 6 بوصات أو أكبر بقليل، ومعالج "Snapdragon 625" وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، بالإضافة إلى كاميرا أساسية مزدوجة عالية الدقة كتلك الموجودة في هواتف "+Galaxy S9".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر