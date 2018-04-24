الصين قد تحظر بيع آيفون!

ذكرت مصادر مطلعة في سوق الهواتف الذكية أن الصين قد تحظر بيع هواتف آيفون على أراضيها.

وتبعا لموقع Daze Info فإن "القرار قد تتخذه السلطات الصينية ردا على العقوبات الأمريكية التي منعت بيع بعض الهواتف الصينية على أراضي الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

ويشير المحللون إلى أنه "وفي حال طبقت الصين هذا القرار، ستتكبد شركة آبل خسائر فادحة، وستخسر ثاني أكبر سوق بالنسبة لها، ففي العام الفائت وحده، باعت الشركة أكثر من 243 مليون هاتف آيفون في الصين".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حظرت سابقا بيع هواتف "ZTE" و"Huawei" (من أكبر شركات الإلكترونيات الصينية) على أراضيها، مدعية أن هواتف تلك الشركات لا توفر حماية كافية للبيانات وتسمح بالتجسس على مالكيها.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر