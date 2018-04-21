طرح "Honor 10" أحدث هواتف هواوي

استعرضت شركة هواوي الصينية مؤخرا هاتف "Honor 10" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وأتى الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج يزينه إطار معدني متين، وشاشة بحجم 5.84 بوصة غطت كامل الواجهة الأمامية تقريبا، على غرار شاشات "آيفون-X".

كما زود "Honor 10" الجديد بمعالج "Kirin 970" قادر على دعم منظومات الذكاء الاصطناعي المخصصة لمعالجة البيانات والصور، وكاميرا خلفية مزدوجة "16+24" ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

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وسيطرح الجهاز بنسختين مزودتين بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت. ومن المفترض أن يبدأ بيعه في الصين، في 27 أبريل الجاري، بسعر 414 دولارا للنسخة الرخيصة، و478 دولارا للنسخة الأكثر تطورا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر