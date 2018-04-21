عدد مشتركي "Netflix" يتخطى 125 مليونا

التحق 7.4 مليون مشترك جديد بموقع "Netflix" منذ بداية العام الجاري، وبذلك تكون الشركة قد حققت عددا قياسيا، يقدر بـ 125 مليون مشترك.

ويظهر هذا الرقم الاستثنائي سياسة الشركة الجادة في سبيل التوسع عالميا، والتي غالبا ما تعطي بدورها المزيد من السرعة والنجاح في المستقبل القريب.

كما أن أرباح "Netflix" فاقت توقعات العديد من الخبراء، حيث بلغت نسبتها 60% زيادة عن الربع الأول من عام 2017. وفي تعليقه على النجاح، قال الرئيس المالي في الشركة، دايفد ويلس: "لقد كبرت Netflix أكثر مما تصورنا، وأسرع مما خططنا له".

وتأتي غالبية المشتركين من خارج الولايات المتحدة، في دليل واضح على نجاح الشركة على المستوى العالمي، بعد نجاحها محليا.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أطلقت "Netflix" أكثر من 43 مسلسلا وفيلما جديدا على شبكتها العالمية، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 700 مع نهاية 2018. حيث صرحت إدارة الشركة بأن هذه العروض الكثيرة لا تأتي من فراغ، بل ستصل تكاليف النشر إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 2 مليار عن عام 2017.

المصدر: CNN

قتيبة دعبول