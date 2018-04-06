"Dr.Web" تكتشف شبكة جديدة للقرصنة الإلكترونية

اكتشف الخبراء في شركة "Dr.Web" المتخصصة بأمن المعلومات شبكة جديدة تخترق الحواسب حول العالم.

وفي مقابلة مع موقع نوفوستي، قال الرئيس التنفيذي للشركة بوريس شاروف: "الغريب في هذه الشبكة أنها كانت تعتمد على كاميرات المراقبة الرقمية لتتوسع. وقد تمكن الخبراء في Dr.Web من اكتشاف أكثر من 50 ألف كاميرا من هذا النوع في اليابان كان المخترقون يستغلونها لتنفيذ هجمات DDoS الإلكترونية التي أصابت فيما بعد آلاف الحواسب عبر العالم، والفيروسات المستخدمة كانت مخصصة للأجهزة العاملة بنظام لينوكس".

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ونوه شاروف إلى أن الكثيرين يشترون تقنيات أو كاميرات ذكية يمكن التحكم بها عن بعد عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، لكنهم لا يدركون أن هذه التقنيات معرضة للاختراق في أي وقت.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر