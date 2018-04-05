"Xiaomi" تطلق مساعدها الصوتي

نشرت شركة "Xiaomi" الشهيرة شريط فيديو استعرضت فيه قدرات مساعدها الصوتي المخصص للهواتف والأجهزة الذكية.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن قدرات مساعد "Xiao Ai" الجديد لا تختلف كثيرا عن قدرات مساعد "سيري" لشركة آبل أو قدرات مساعد غوغل. ويمكن للمستخدم الاعتماد عليه للقيام بالعديد من المهام كمعرفة أحوال الطقس وآخر الأخبار أو الحالة المرورية وحتى قراءة الرسائل والبريد الإلكتروني.

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ويشير الخبراء في "Xiaomi" إلى أنهم يتحضرون لإطلاق "Xiao Ai" بالتزامن مع طرح هاتف "Mi Mix 2S"، ومن المنتظر أن يصبح أقوى هواتف الشركة، ويفترض أن يحقق مبيعات عالية في السوق الصينية والهندية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر